МОЗ: через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом

У Міністерстві відповіли, що не так із "страхами", пов’язаними з масками.

Міністерство охорони здоров'я відповіло на питання, пов'язані з носінням масок у період пандемії коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Маски за останні півтора року стали для нас звичним атрибутом. Без маски не зайдеш в приміщення, не скористаєшся громадським транспортом. І такі обмеження зрозумілі - маски зменшують ризик передачі коронавірусу. Однак є й ті, хто не хоче носити маски. Бо бояться отруїтися вуглекислим газом, повторно інфікувати самі себе, пошкодити шкіру обличчя", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що носіння маски захищає не лише того, хто її носить, а й людей навколо.

"Відповідаємо, що не так із «страхами», пов’язаними з носінням масок. Через носіння маски вам не забракне кисню і ви не отруїтеся вуглекислим газом. Просто переконайтеся, що маска прилягає щільно і ви можете нормально дихати. Вологу маску необхідно змінити", - зазначили в МОЗ.

Щоб уникнути пошкодження шкіри під час тривалого носіння маски рекомендується дотримуватися таких правил:

не одягайте повторно одноразову маску. Багаторазову маску періть після носіння;

обирайте зручну маску, яка не подразнює обличчя;

зволожуйте суху шкіру;

кожні 4 години старайтеся на 15 хвилин знімати маску. Робіть це, коли поруч немає інших людей.

Нагадаємо, в Україні уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах. У КМДА вважають, що маски на вулицях потрібно носити тільки там, де багато людей і неможливо дотримуватися дистанції.

Раніше у ВООЗ заявляли, що якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде.