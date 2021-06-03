ЮНІСЕФ доставив в Україну понад 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

ЮНІСЕФ в рамках глобальної ініціативи COVAX доставив в Україну ще 705,6 тис. доз вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє комунікаційний центр вакцинації від COVID-19 при Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ).

Цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield / AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio, зокрема медиків та інших працівників установ охорони здоров'я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей у віці старше 65 років.

Також з цієї партії другу дозу отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами і громадські діячі.

“Усі, кого щепили першою дозою вакцини AstraZeneca, гарантовано отримають другу дозу цієї вакцини”, - наводяться в прес-релізі слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Зі свого боку глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер зазначила, що ЮНІСЕФ вітає відкриття великих центрів вакцинації від СOVID-19 в Києві, Львові та Одесі.

У прес-релізі також повідомляється, що поставки вакцин різних виробників в рамках COVAX продовжаться, очікується, що до кінця 2021 вони дозволять охопити щепленнями до 20% населення України - 8 млн осіб.

Нагадаємо, 16 квітня в Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX.