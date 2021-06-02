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Рада підтримала в першому читанні введення штрафів за продаж ліків дітям

Сума штрафу складає від 6800 до 13 600 гривень за перше таке порушення. 

Рада підтримала в першому читанні введення штрафів за продаж ліків дітям
Архивное фото
Фото: www.eurolab.ua

Парламент 319 голосами підтримав у першому читанні введення адміністративної відповідальності за продаж ліків дітям до 14 років. Про це оголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков за результатами голосування.

Проєкт закону передбачає штраф за продаж, зокрема і через Інтернет, лікарських засобів малолітнім особам у розмірі 6,8 - 13,6 тисяч гривень (повторно протягом року  - 13,6 – 23,8 тис. грн) 

Законопроєкт покладає розгляд таких справ на суди, а поліцейських уповноважує складати відповідні адміністративні матеріали.

Крім того, сьогодні парламент також у першому читанні схвалив заборону на продаж ліків дітям. Законопроєкт передбачає заборону на продаж особам віком до 14 років в усіх аптечних закладах і дозволяє аптечним працівникам перевіряти документи у покупців. 

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