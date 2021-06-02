Нардепи підтримали за основу заборону на продаж лікарських засобів дітям

Проєкт закону передбачає заборону на продаж медичних препаратів дітям до 14 років, зокрема і в онлайні.

Народні депутати підтримали в першому читанні внесення змін до закону "Про лікарські засоби", що передбачають заборону на продаж ліків дітям. Необхідність ухвалення законопроєкту полягає в запобіганні отруєнням медпрепаратами, зокрема і з метою самогубства.

За проголосували 304 нардепи.

Законопроєкт передбачає заборону на продаж особам віком до 14 років в усіх аптечних закладах.

Голова профільного комітету Михайло Радуцький наголосив, що законопроєкт також дозволяє аптечним працівникам перевіряти документи у покупців.

"В законопроєкті, шляхом внесення відповідних змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» пропонується встановити заборону на відпуск (продаж) лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, відпуск лікарських засобів здійснюється за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік", - йдеться у пояснювальній записці.

У записці також зазначено, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щороку в світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду, 79% всіх самогубств припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, випадки самогубства з використанням лікарських засобів займають друге місце у цьому переліку. Близько 60 відсотків з яких вчинено неповнолітніми особами.

Нагадаємо, що у лютому цього року дві школярки 12 і 13 років у Боярці, що на Київщині, отруїлися придбаними таблетками. Одна дитина померла, інша була госпіталізована. Це не єдиний випадок отруєння неповнолітніх аптечними препаратами.