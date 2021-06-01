За добу в Україні виявили 2 137 випадків ковіду, померли 163 людини

У понеділок, 31 травня, в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19. Зокрема захворіли 91 дитина та 56 медпрацівників.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу 12 085 осіб одужало від ковіду, госпіталізовано 579 людей, 163 хворих на COVID-19 померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у Києві (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 434 випадки;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 53 випадки;

Дніпропетровська область – 137 випадків;

Донецька область – 88 випадків;

Житомирська область – 31 випадок;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 176 випадків;

Івано-Франківська область – 33 випадки;

Київська область – 138 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 111 випадків;

Миколаївська область – 72 випадки;

Одеська область – 66 випадків;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 117 випадків;

Сумська область – 35 випадків;

Тернопільська область – 32 випадки;

Харківська область – 84 випадки;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 44 випадки;

Черкаська область – 89 випадків;

Чернівецька область – 61 випадок;

Чернігівська область – 84 випадків.

Від початку пандемії в Україні захворіла 2 204 631 особа, одужало – 2 053 167 осіб, зафіксовано 50 699 пов’язаних з коронавірусною хворобою летальних випадків.

Як повідомляли, в Україні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих. Учора президент Володимир Зеленський доручив підготувати прогноз епідемії ковіду на осінь.