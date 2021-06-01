За добу в Україні виявили 2 137 випадків ковіду, померли 163 людини

У понеділок, 31 травня, в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19. Зокрема захворіли 91 дитина та 56 медпрацівників.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу 12 085 осіб одужало від ковіду, госпіталізовано 579 людей, 163 хворих на COVID-19 померли.
Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у Києві (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 434 випадки;
- Вінницька область – 29 випадків;
- Волинська область – 53 випадки;
- Дніпропетровська область – 137 випадків;
- Донецька область – 88 випадків;
- Житомирська область – 31 випадок;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 176 випадків;
- Івано-Франківська область – 33 випадки;
- Київська область – 138 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 57 випадків;
- Львівська область – 111 випадків;
- Миколаївська область – 72 випадки;
- Одеська область – 66 випадків;
- Полтавська область – 115 випадків;
- Рівненська область – 117 випадків;
- Сумська область – 35 випадків;
- Тернопільська область – 32 випадки;
- Харківська область – 84 випадки;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 44 випадки;
- Черкаська область – 89 випадків;
- Чернівецька область – 61 випадок;
- Чернігівська область – 84 випадків.
Від початку пандемії в Україні захворіла 2 204 631 особа, одужало – 2 053 167 осіб, зафіксовано 50 699 пов’язаних з коронавірусною хворобою летальних випадків.
Як повідомляли, в Україні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих. Учора президент Володимир Зеленський доручив підготувати прогноз епідемії ковіду на осінь.