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За добу в Україні виявили 2 137 випадків ковіду, померли 163 людини

Одужали 12 085 осіб, госпіталізовано 579 пацієнтів.

За добу в Україні виявили 2 137 випадків ковіду, померли 163 людини
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 31 травня, в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19. Зокрема захворіли 91 дитина та 56 медпрацівників.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу 12 085 осіб одужало від ковіду, госпіталізовано 579 людей, 163 хворих на COVID-19 померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у Києві (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 434 випадки;
  • Вінницька область – 29 випадків;
  • Волинська область – 53 випадки;
  • Дніпропетровська область – 137 випадків;
  • Донецька область – 88 випадків;
  • Житомирська область – 31 випадок;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 176 випадків;
  • Івано-Франківська область – 33 випадки;
  • Київська область – 138 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 57 випадків;
  • Львівська область – 111 випадків;
  • Миколаївська область – 72 випадки;
  • Одеська область – 66 випадків;
  • Полтавська область – 115 випадків;
  • Рівненська область – 117 випадків;
  • Сумська область – 35 випадків;
  • Тернопільська область – 32 випадки;
  • Харківська область – 84 випадки;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 44 випадки;
  • Черкаська область – 89 випадків;
  • Чернівецька область – 61 випадок;
  • Чернігівська область – 84 випадків.

Від початку пандемії в Україні захворіла 2 204 631 особа, одужало – 2 053 167 осіб, зафіксовано 50 699 пов’язаних з коронавірусною хворобою летальних випадків.

Як повідомляли, в Україні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих. Учора президент Володимир Зеленський доручив підготувати прогноз епідемії ковіду на осінь.

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