Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Зеленський доручив підготувати прогноз епідемії ковіду на осінь

Показники захворюваності зараз впали на рівень вересня 2020 року. 

Зеленський доручив підготувати прогноз епідемії ковіду на осінь
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський доручив проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко.

За словами глави уряду, всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Зменшується кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

Нагадаємо, що у складі Національної академії наук працює робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Вона складає прогнози розвитку епідемії на два тижні.

Останній було опубліковано 25 травня. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків найближчим часом зменшуватиметься і дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня – 1 червня 2021 року та 2914 – протягом тижня 2–8 червня 2021 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також