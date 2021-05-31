Зеленський доручив підготувати прогноз епідемії ковіду на осінь

Показники захворюваності зараз впали на рівень вересня 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко.

За словами глави уряду, всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Зменшується кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

Нагадаємо, що у складі Національної академії наук працює робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.

Вона складає прогнози розвитку епідемії на два тижні.

Останній було опубліковано 25 травня. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків найближчим часом зменшуватиметься і дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня – 1 червня 2021 року та 2914 – протягом тижня 2–8 червня 2021 року.