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За добу в Україні виявили 1 022 нові випадки ковіду, 6 168 людей отримали щеплення

Від початку кампанії вакциновано 1 021 806 осіб.

За добу в Україні виявили 1 022 нові випадки ковіду, 6 168 людей отримали щеплення
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксовано 1 022 нових випадків захворювань на коронавірус COVID-19. Серед захворілих - 58 дітей та 11 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано 810 осіб; летальних випадків – 64. Одужало 4 934 особи. Протестовано за добу: 8 822 осіб - методом ПЛР;  методом ІФА – 1 176 осіб, експрестестами – 6 226 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 202 494 особи, одужало 2 041 082. Від ускладнень померло  50 536 людей. Всього було проведено 10 180 777 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68) областях і м. Києві (63). 

У МОЗ також повідомили, що за минулу добу 6 168 людей отримали щеплення проти COVID-19. Одну дозу отримали 5 828 людей, повністю імунізовано 340 людей.

Протягом доби працювали 60 мобільних бригад та 120 пунктів щеплення. Станом на 31 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 610 168 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 021 806 осіб, з них отримали 1 дозу 1 021 804 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози 125 777 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 147 581 щеплення.

Нагадаємо, станом на неділю, 30 травня, Київ і усі області України перебувають у "жовтій" зоні епіднебезпеки поширення коронавірусу

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