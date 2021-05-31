У Німеччині хочуть посилити контроль над тест-центрами для виявлення ковіду

Послуги по вивленію інфекції в ФРН надають не тільки спеціальні тест-центри, а й аптеки, перукарні та кафе.

Міністр охорони здоров'я Баварії Клаус Холечек попередив про юридичні наслідки на тлі повідомлень про можливі махінації, допущених при роботі тест-центрів для виявлення коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністри охорони здоров'я окремих земель і глава МОЗ ФРН Йенс Шпан в понеділок, 31 травня, проведуть консультації з цього приводу.

"Той, хто хоче збагатитися на пандемії за допомогою злочинних махінацій, повинен бути послідовно покарають... Баварія працює над тим, щоб всі звинувачення були швидко зняті", - наголосив Холечек.

Йдеться про можливе шахрайство при виставленні рахунків за надані послуги, наразі ведеться слідство. Приводом для звинувачень стало спільне розслідування мовників WDR, NDR і газети Süddeutsche Zeitung. Видання дійшли висновку, що перевірити рахунки за тестування вкрай складно. Крім того, послуги по вивленію коронавірусу в Ніімеччині надають не тільки спеціальні тест-центри, лікарі тта аптеки, а й навіть перукарні та кафе.

У кінці лютого в ФРН також розгорівся "масочний" скандал. У ньому виявилися замішані два депутата бундестагу. З'ясувалося, що вони виступали посередниками при закупівлі захисних масок, отримуючи за це шестизначні суми в якості комісійних. У підсумку обидва депутати вийшли зі своїх партій, один відмовився від депутатського мандата, а другий заявив, що не виставлятиме свою кандидатуру на майбутніх виборах.

Напередодні, 30 травня, Шпан завив в інтерв'ю мовника ARD, що місцеві чиновники мають контролювати, як працюють центри з тестування, і боротися з корупцією. "Я не можу контролювати тест-центри з Берліна", - наголосив міністр.

Він також додав, що коли йдеться про приватних постачальників послуг, є очевидна необхідність посилити контроль. Шпан також пропонує залучити до перевірок податкові органи.

"Більшість відноситься до податкову службу з повагою і зовсім по-іншому, ніж до органів охорони здоров'я", - зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці березня Німеччина запровадила обов’язковий тест на ковід для прибулиху країну.

З червня у Німеччині дозволять вакцинуватися від ковіду всім охочим. При цьмоу до 7 червня заплановано зробити ще 15 млн щеплень - як першою, так і другою дозами.

Всього першою дозою у Німеччині щеплено вже 37% жителів країни (30,8 млн), а двома - 11,2% (9,3 млн). Загалом було використано понад 40 млн доз вакцин.