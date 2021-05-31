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Літак Ryanair, який летів з Дубліна до Кракова, екстрено сів в аеропорту Берліна через ймовірне замінування

Екіпаж отримав повідомлення про бомбу на борту.

Літак Ryanair, який летів з Дубліна до Кракова, екстрено сів в аеропорту Берліна через ймовірне замінування
Фото: atr.ua

Літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Дубліна до Кракова, екстрено посадили у Берліні через псевдозамінування. Інцидент трапився ввечері 30 травня, повідомляє агенція dpa.

За даними німецької поліції, близько 20:00 за місцевим часом в аеропорту Берліна приземлився літак Ryanair із 160 пасажирами. Його відправили на стоянку далі від терміналу. Пасажирів висадили, а їхній багаж правоохоронці зі службовими собаками обстежували спочатку біля літака, а згодом у будівлі терміналу.

Як зазначили в поліції, інформацію оприлюднили не відразу "з оперативних міркувань".

Поліція обшукала борт, але небезпечних предметів не виявила. Пасажири рейсу вилетіли з Берліна на запасному літаку о 3:46.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину.

Директор Департаменту з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський заявив, що літак Ryanаir, який посадили в аеропорту Мінська, "замінували солдати ХАМАС".

Однак палестинське угруповання заперечило причетність до "мінування" літака Ryanair.

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