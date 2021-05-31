Троє російських військових найманців підірвалися в ЦАР, – AFP

Разом з ними загинули двоє місцевих поліцейських.

Троє громадян Росії і двоє місцевих поліцейських підірвалися на саморобному вибуховому пристрої у Центральній Африканській Республіці. За даними AFP, росіяни є бійцями одного із воєнізованих угрупувань. Про інцидент офіційно повідомив представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі, пише Radio Liberty.

"Троє союзники з Росії і двоє офіцерів поліції були вбиті", – заявив Казагі.

Росія допомагає президенту Фостену Арканжу Туадуре боротися з повстанцями. Москва ж заявляє, що відправила у ЦАР тільки інструкторів без зброї для навчань Міноборони ЦАР.

Свідки та неурядові організації повідомляли, що ці інструктори насправді є бойовиками ПВК "Вагнер" і угрупування-підрядника.

Нагадаємо, у травні миротворча місія ООН повідомила, що російські військові у Центральній Африканській Республіці самовільно страчували людей, застосовували тортури та сексуальне насильство, а також проводили принизливі для людської гідності арешти.