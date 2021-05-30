Невідомі нападники відкрили вогонь по натовпу під час концерту у американському місті Хайаліа (штат Флорида). Внаслідок стрілянини загинули щонайменше двоє людей, понад 20 поранено.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію та місцеві ЗМІ.

За словами начальника поліції Маямі-Дейд Альфредо Раміреса III, близько опівночі до нічного клубу в Хайаліа під'їхав білий Nissan Pathfinder. З авто вийшли три людини з автоматами і пістолетами і почали хаотичну стрілянину в бік натовпу.

"В результаті від 20 до 25 постраждалих з вогнепальними пораненнями, двоє померли на місці події", - додав представник поліції.

Поранені були доставлені в різні лікарні міста. За даними поліції, щонайменше один з госпіталізованих перебуває в критичному стані.

Інцидент став другим в Майамі за останній тиждень. У п'ятницю ввечері одну людину було вбито, ще шестеро були поранені в результаті стрілянини на вулиці біля приміщення для вечірок.

За даними некомерційної дослідницької організації Gun Violence Archive, в США за перші 132 днів 2021 року відбулася не менше 200 масових розстрілів.

Нагадаємо, 26 травня в американському місті Сан-Хосе (штат Каліфорнія) сталася стрілянина на залізничній станції. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 8 людей, нападника вбито.