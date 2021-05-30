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Кількість випадків ковіду у світі зросла до 170 732 853

Через хворобу померло 3 550 628 людей.

Кількість зафіксованих випадків коронавірусу у світі станом на неділю, 30 травня склала 170 732 853.

Про це йдеться на порталі worldometers.info.

Через хворобу померло 3 550 628 людей, одужало 152 728 106 осіб.

Найбільше випадків у США – 34 035 405, там померла 609 421 людина. Далі йде Індія з 27 923 301 випадком і 326 341 смертю. На третьому місці Бразилія, де захворіло 16 471 600 осіб, а летальних випадків – 461 142.

Фото: скріншот

У 10-ку потрапили також Франція, Туреччина та Росія (понад 5 млн випадків), Великобританія та Італія (понад 4 млн) і Аргентина та Німеччина (понад 3 млн).

Україна на 16-му місці у світовому рейтингу та на 8-му – у європейському.

Нагадаємо, за весь час пандемії в Україні на ковід захворіли 2 201 472 особи, одужало – 2 036 148 осіб, летальних випадків – 50 472 і проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.

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