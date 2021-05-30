Коаліція за свободу ЗМІ вимагає звільнити Романа Протасевича

"Ці шокуючі дії є відкритою атакою на свободу ЗМІ та мають серйозні наслідки для права на свободу вираження поглядів".

Коаліція за свободу ЗМІ оприлюднила заяву, в якій засудила примусову посадку літака Ryanair у Мінську та арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомив Державний департамент США.

Текст заяви оприлюднили уряди України, Австрії, Болгарії, Канади, Кіпру, Чехії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Ісландії, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Словаччини, Словенії , Швейцарії, Великобританії та Сполучених Штатів Америки.

“Ці безпрецедентні та шокуючі дії є відкритою атакою на свободу ЗМІ та мають серйозні наслідки для права на свободу вираження поглядів у більш широкому сенсі. Вони поготів викликають занепокоєння, коли розглядаються в контексті масштабної кампанії зі замовчування незалежних голосів у Білорусі, включно з рейдом 18 травня в офіси незалежного сайту новин tut.by та подальшим арештом кількох співробітників”, – йдеться у заяві.

Фото: ЕРА/UPG

Коаліція зазначає, що близько 400 журналістів та медійників в Білорусі стикалися з різними формами репресій під час виборів 9 серпня та їхніх наслідків.

Підписанти вимагають негайного звільнення Протасевича, а також інших журналістів та працівників ЗМІ, яких затримали в Білорусі через їхню професійну діяльність. “Винні особи повинні відповісти за напади на журналістів та працівників засобів масової інформації. Свобода ЗМІ є важливою складовою демократичного суспільства та необхідною для захисту прав людини та основоположних свобод”, – підсумовано у заяві.

Нагадаємо, в аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він перебував на борту літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Пізніше виявилось, що затримали також його дівчину - громадянку Росії Софію Сапегу.

30 травня стало відомо, що Протасевича перевели в СІЗО КДБ, де перебуває Софія.

Раніше у Білорусі заблокували спортивний сайт Sports.ru, один із засновників якого є критиком Лукашенка, а також сайт TUT.BY - порушено справу про несплату податків в особливо великому розмірі, журналістів інтернет-видання затримали.