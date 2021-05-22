В Білорусі заблокували друге медіа за тиждень

В Білорусі заблокували спортивний сайт Sports.ru.

Про це повідомляє "Sputnik Білорусь".

"Дійсно, таке рішення було прийнято. З відповідним клопотанням в Мінінформ звернулися податкові органи Республіки Білорусь у зв'язку з порушенням законодавства Республіки Білорусь про азартні ігри. Окрім Sports.ru заблоковано ще 483 ресурси", - цитує видання першого заступника міністра інформації Білорусі Андрія Кунцевича.

Одним із засновників Sports.ru є білорус Дмитро Навоша, який неодноразово критикував Олександра Лукашенка. У серпні 2020 року він створив Фонд солідарності і допомагав білорусам, які втратили роботу через участь в протестах.

Кілька днів тому він виступив у підтримку видання TUT.BY, закритого режимом Лукашенка 18 травня.

Після того, як стало відомо про блокування Sports.ru, Навоша закликав білорусів по можливості утримуватися від сплати податків.

"Щур Кунцевич плете якусь єресь в дусі «це рішення податкової». Тієї самої податкової, нібито за вказівкою якої прямо зараз тероризують TUT.by, а раніше посадили кількох гідних білорусів. Якщо комусь потрібно додаткове нагадування про те, що сплата податків лукашистам = спонсорування терору над білорусами, то ось вам воно. Зрозуміло, що деяких податків (для тих, хто живе під окупацією і веде бізнес в країні) не уникнути, але саме усвідомлення цього факту допоможе вам бути в цьому питанні більш креативним. No taxation without representation. Не годуйте щурів", - заявив Навоша.

Саме видання Sports.ru порадило білорусам читати матеріали в соцмережах або через VPN.