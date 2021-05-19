Український літак перевозив до Сербії винищувачі з підсанкційної Білорусі, - ЗМІ

16 травня український транспорт приземлився з технічних причин на території Угорщини, яка є членом ЄС.

Літак Ан-124 української компанії перевозив до Сербії два винищувачі МіГ-29 з Білорусі, що знаходиться під санкціями Європейського союзу.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо свобода".

За інформацією міністерства оборони Угорщини, український транспорт з винищувачами на борту під час польоту в Сербію 16 травня 2021 року приземлився з технічних причин на території Угорщини, яка є членом ЄС.

Представник Європейського союзу (ЄС) Петер Стано пояснив в письмовій відповіді Радіо Свобода, що контроль над експортом і транзитом зброї з країн-членів ЄС регулюється національним законодавством, Загальною позицією Ради ЄС з контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також Договором про торгівлю зброєю.

"Рішення про надання або відмову в експорті або транзиті залишається на розсуд держав-членів", - пояснив Стано.

Зі свого боку в НАТО повідомили, що закупівлі зброї - це національне рішення.

"НАТО і Сербія є партнерами, і ми віддані зміцненню нашого партнерства з Сербією, повністю поважаючи її політику нейтралітету", - заявили в НАТО, додавши, що альянс з Сербією має "дуже добра співпраця в галузі оборони і безпеки".

Українська авіакомпанія "Антонов", яка є виробником і експлуатантом вантажного літака, що доставив білоруський МіГ-29 до Сербії, не відповіла на питання RFE про причини, з яких літак приземлився на злітно-посадковій смузі аеропорту в Будапешті 16 травня.

Білорусь знаходиться під санкціями ЄС з 2011 року. Вони передбачають ембарго на поставки зброї, в тому числі і на експорт озброєнь з Білорусі.