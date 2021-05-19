Прокурор Нью-Йорка перекваліфікував розслідування діяльності Трампа в кримінальну справу

Прокуратура Нью-Йорка повідомила, що перекваліфікувала розслідування діяльності компанії експрезидента США Дональда Трампа в кримінальне. Раніше вона розслідувалася як цивільне шахрайство, пише Wall Street Journal.

"Ми проінформували Trump Organization, що наше розслідування її діяльності більше не має суто цивільний характер", – сказав прессекретар генпрокурора Фаб'єн Леві.

Він додав, що прокуратура активно розслідує Trump Organization в кримінальному порядку разом з окружним прокурором Мангеттена.

Офіс окружного прокурор Мангеттена вивчає можливе банківське шахрайство та інші потенційні злочини. Також головний прокурор Атланти розслідує, чи не намагався Трамп повпливати на посадовців під час виборів президента минулого року.

Дональд Трамп раніше називав розслідування генпрокурора Нью-Йорка партизанським "полюванням на відьом".

Цивільна справа проти Trump Organization стала публічної у серпні минулого року, тобто коли Трамп ще був президентом. Предметом вивчення стало те, чи не завищував Трамп вартість активів у фінансовій документації. Слідчі прокуратури перевірили декілька об'єктів власності Трампа, зокрема його хмарочоси і готель.