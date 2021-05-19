Посольство України в Ізраїлі почало організацію евакуації українців з Сектора Гази

Бажаючим повернутисявУкраїну необхідно звернутися до відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській Національній Адміністрації.

Посольство України в Ізраїлі спільно з міжнародними партнерами вживає заходи, направлені на організацію евакуації громадян України з Сектора Гази.

Про це повідомляє пресслужба дипломатичної установи.

“Президент України Володимир Зеленський доручив уряду, прем'єр-міністру, Міністерству закордонних справ і спеціальним службам організувати повернення громадян України на Батьківщину з Cектора Гази, де триває ескалація збройного протистояння. Наразі посольством спільно з усіма причетними сторонами, а також нашими міжнародними партнерами вживаються заходи, направлені на організацію евакуації громадян України з Сектора Гази”, - сказано у повідомленні.

Як зазначають у посольстві, громадянам України, які опинилися в зоні конфлікту, а також потребують допомоги у поверненні додому, необхідно звернутися до відділення посольства України в Ізраїлі при Палестинській Національній Адміністрації за телефоном: +972-59-969-95-61 або на електронну пошту pm_ps@mfa.gov.ua.

Раніше повідомлялося,що МЗС України відпрацьовує безпечні шляхи репатріації українських громадян із Сектора Гази. Близько 120 українців виявили бажання повернутися до України, повідомив у коментарі LB.ua речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що від початку нового загострення конфлікту між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС бойовики випустили із сектора Гази понад 3000 ракет. 17 травня ізраїльські військові заявили про знищення шляхом авіадуарів 15 кілометрів тунелів бойовиків та дев'яти будинків лідерів ХАМАС у смузі Гази. Мешканці Гази назвали цей обстріл найпотужнішим за тиждень зіткнень.

Про перебіг подій читайте в репортажі LB.ua "Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози".