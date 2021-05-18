США поки не запроваджуватимуть санкції проти оператора "Північного потоку-2", - ЗМІ

Адміністрація Байдена не бажає підривати відносини з Німеччиною через "Північний потік-2".

Адміністрація США поки що відкладе запровадження санкцій проти оператора газопроводу "Північний потік 2" - компанії Nord Stream 2 AG, - щоб не підривати відносини з Німеччиною.

Про це повідомляє американський портал Axios з посиланням на два знайомих з ситуацією джерела.

За інформацією співрозмовників видання, держдеп направить Конгресу доповідь з проблеми газопроводу з перерахуванням структур, проти яких слід ввести санкції. Серед них будуть вказані Nord Stream 2 AG і її керівник Матіас Варніг.

Однак держдеп відмовиться від санкцій, посилаючись на національні інтереси США.

Джерела також повідомили, що в адміністрації Байдена вважають, що єдиний можливий спосіб зупинити проект, який завершений на 95% - це ввести санкції проти кінцевих споживачів газу в ФРН. Однак адміністрація Байдена не бажає підривати відносини з Німеччиною через "Північний потік-2".

Нагадаємо, глава Європейської народної партії Німеччини в Європарламенті Манфред Вебер закликав зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" у випадку загострення на українському кордоні.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив главі МЗС ФРН про небажання США миритися з "Північним потоком-2".