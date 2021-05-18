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​У Берліні затримали п'ятого підозрюваного в крадіжці прикрас на 1 млрд євро зі скарбниці в Дрездені

Затриманий - брат-близнюк одного з обвинувачених.

​У Берліні затримали п'ятого підозрюваного в крадіжці прикрас на 1 млрд євро зі скарбниці в Дрездені
Фото: twitter.com/PolizeiAalen

У Берліні затримали п'ятого підозрюваного в гучному викраденні ювелірних виробів на 1 млрд євро із найбільшої у Європі скарбниці старовинних ювелірних виробів "Зелене склепіння" (Grünes Gewölbe) в Дрездені.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У вівторок, 18 травня, прокуратура Дрездена повідомила, що йдеться про брата-близнюка одного з обвинувачених. Він належить до одного з берлінських злочинних кланів і перебував у розшуку з листопада 2020 року.

Затримання відбулося увечері 17 травня під час обшуку в берлінському районі Нойкельн. 22-річний чоловік звинувачується в крадіжці в складі злочинного угруповання, а також підпалі. Його вже доставили в Дрезден.

Розслідування триває, старовинні коштовності досі не знайдені. У січні 2020 ізраїльська охоронна фірма CGI повідомляла, що отримала кілька листів з пропозицією купити діамант "Саксонський білий" вагою 49,84 карати та зірку польського Ордена Білого Орла XVIII століття з діамантами та рубінами, вкрадені з дрезденської скарбниці.

Оплату продавці зажадали у біткоінах. З авторами листів вдалося зв'язатися журналістам з німецької суспільно-правової медіакомпанії MDR, які отримали пропозицію купити викрадені прикраси. Крім того, ймовірні злочинці погрожували знищити твори мистецтва заради їх подальшого продажу. Всі листи було передано до поліції.

Нагадаємо, крадіжка коштовностей з Дрезденського палацу-резиденції сталася 25 листопада 2019 року. Злочинці влаштували пожежу трансформатора, через що була відключена сигналізація, а після цього перепиляли залізні грати на вікні та проникли в скарбницю. Вони розбили молотками вітрини і викрали барокові прикраси з золота, діаманти, та інші коштовні камені.

За інформацію, яка допоможе зловити злодіїв і знайти викрадені скарби, призначено грошову винагороду - 500 тисяч євро.

Улистопаді 2020 року в Берліні було заарештовано трьох підозрюваних, а в грудні - четвертого, брата-близнюка затриманого сьогодні.

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