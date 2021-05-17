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Всесвітній економічний форум, який мав відбутися у Сінгапурі, скасували

Наступну зустріч планують на першу половину 2022 року.

Всесвітній економічний форум, який мав відбутися у Сінгапурі, скасували
Фото: Цензор

Всесвітній економічний форум, який планували провести в Сінгапурі, скасував зустріч, яка мала була відбутися через три місяці.

Про це повідомляють організатори форуму.

"Трагічні обставини, що складаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів (коронавірусу - Ред.) у сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі за участю лідерів бізнесу, урядів і громадянського суспільства з усього світу в запланованих масштабах", - йдеться в заяві.

У ній зазначається, що наступна зустріч відбудеться в першій половині 2022 року. Конкретний час і місце проведення форуму визначать пізніше.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що Всесвітній економічний форум пройде в середині травня, але через пандемію коронавірусу захід перенесли на серпень 2021 року. Традиційно цей форум проводять у Давосі, однак коронавірус змусив перенести його в інше місце.

Форум у Давосі - найпрестижніший і найбільш резонансний щорічний глобальний саміт. Уперше він відбувся в 1971 році.

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