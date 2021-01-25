Сьогодні в режимі онлайн стартує "Давоський тиждень"

З 25 січня в режимі онлайн стартує "Давоський тиждень" – сесія Всесвітнього економічного форуму, на якій виступатимуть світові лідери та керівники ключових міжнародних організацій. Сесія триватиме по 29 січня включно.

Через пандемію коронавірусу зустрічі в офлайні вирішили проводити у травні в Сингапурі, а в традиційні для форуму числа організовують онлайн-сесії Davos Agenda, повідомили на сайті форуму.

"Пандемія COVID-19 продемонструвала, що жодна установа чи окрема особа самі не можуть вирішити економічні, екологічні, соціальні чи технологічні проблеми нашого складного, взаємопов'язаного світу. Пандемія не змінить світ, але вона прискорює системні зміни, які були очевидні до її появи. Лінії розламу, які виникли в 2020 році, тепер виглядають як критичні перехрестя в 2021. Час відновити довіру та зробити важливий вибір, оскільки необхідність перевстановлення пріоритетів та терміновість реформування систем стають все сильнішими", - зазначено в пресрелізі.

У перший день форуму проходитиме сесія щодо відновлення економічного ростуї. Очікується участь голови КНР Сі Цзіньпіна і міністра економіки та енергетики Німеччини Петера Альтмайера.

26 січня виступатимуть канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон.

Загалом у межах сесії виступатимуть прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, голова МВФ Крісталіна Георгієва, генсек ООН Антоніу Гуттереш.

Нагадаємо, що минулого року Давоський форум відвідував президент України Володимир Зеленський.

У серпні Всесвітній економічний форум у Давосі вирішили перенести у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Форум у Давосі - найпрестижніший і найбільш резонансний щорічний глобальний саміт. Уперше він відбувся в 1971 році.