Франція посилила правила перетину кордону

З 24 січня при в’їзді у Францію з країн ЄС необхідно надати негативний тест на наявність коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Thelocal.

Така норма стосується тільки тих, хто прибуває до країни повітряним або морським шляхом. Тест має бути проведений протягом 72 годин до посадки на рейс.

Тим, хто в'їжджає до Франції з неєвропейських країн потрібно буде не тільки здати тест на COVID-19, але і залишатися протягом семи днів на карантині на території країни.

Нові правила діють з опівночі 24 січня.

Раніше в’їзд до Франції з ЄС та країн Шенгену ніяк не обмежувався.

Нагадаємо, 19 січня уряд Ізраїлю змінив правила в'їзду на територію країни через ситуацію з поширенням коронавірусу Covid-19. Усіх пасажирів міжнародних авіакомпаній зобов’яжуть пред'явити негативний тест на коронавірус перед посадкою на рейс до країни.