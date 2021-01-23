Тисяча нацгвардійців може охороняти Вашингтон до березня

У Джо Байдена занепокоєні можливістю заворушень під час розгляду питання про імпічмент Трампа.

Тисяча службовців Національної гвардії може залишитися у Вашингтоні до березня.

Про це говорять в адміністрації президента США, пише Інтерфакс з посиланням на американські ЗМІ.

У Джо Байдена занепокоєні можливістю заворушень під час розгляду питання про імпічмент щодо колишнього американського президента Дональда Трампа. А також – у зв'язку з першим зверненням нового президента США Джо Байдена до Конгресу.

Цього тижня мер Вашингтона Муріел Боузер повідомила про наявність “даних розвідки від федералів, на підставі яких було зроблено висновок про необхідність збільшення присутності (службовців Нацгвардії)". Детальнішої інформації не оприлюднили.

Додамо, більша частина з 25 тис. нацгвардійців, стягнутих до Вашингтона для гарантування безпеки на інавгурації президента Байдена, мали б відправити додому через 5-10 днів після церемонії.

"Приблизно 15 тис. службовців повернуться додому якнайшвидше", – йдеться у заяві управління Нацгвардії США.

Нагадаємо, 6 січня у столиці США Вашингтоні вібулися масові акції протесту на підтримку експрезидента США Дональда Трампа. Мітингувальники рушили до Капітолію та атакували будівлю.

У результаті заворушень загинуло 5 осіб, у тому числі поліцейський.