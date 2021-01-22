Украина хочет продлить программу с МВФ
Украина хочет продлить программу с МВФ
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
У Москві затримали речницю Навального
У Москві затримали речницю Навального
Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисневе обладнання
Директор департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА вимагав відкат за виділення коштів лікарні на кисневе обладнання
Житель Доманівки відрізав батькові ніс, губи та пеніс і поранив трьох поліцейських під час затримання
Житель Доманівки відрізав батькові ніс, губи та пеніс і поранив трьох поліцейських під час затримання
З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 млн гривень
З Інституту раку вкрали інструментів для операцій на 10 млн гривень
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
ГоловнаСвіт

Іран закликав США повернутися до ядерної угоди 2015 року

Зі свого боку, Іран обіцяє скасувати всі заходи, які він вжив після відмови Трампа від ядерної угоди.

Іран закликав США повернутися до ядерної угоди 2015 року
Мохаммад Джавад Заріф
Фото: Reuters

Іран закликав нового президента США Джо Байдена повернутися до ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.

Про це повідомляє Reuters.

Байден, який вступив на посаду 20 січня, "може почати зі зняття всіх санкцій, введених з моменту вступу Трампа на посаду, і прагнути знову відновити і дотримуватися ядерної угоди 2015 року, не змінюючи її кропітких переговорів. Зі свого боку, Іран скасує всі заходи, які він вжив після відмови Трампа від ядерної угоди", - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у п'ятницю, додавши, що "ініціатива покладається на Вашингтон".

Заріф також заявив, що Іран окремо від ядерних питань готовий обговорювати проблеми на Близькому Сході.

За попередника Байдена Дональда Трампа, Вашингтон відмовився від угоди, спрямованої на зупинку ядерної програми Ірану, та посилив санкції, намагаючись змусити Тегеран взяти участь у переговорах щодо більш широкої угоди, яка також стосувалася його програми балістичних ракет.

В Ірані 4 січня почали процес збагачення урану до 20% на підземному ядерному об'єкті у Фордо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також