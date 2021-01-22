Іран закликав США повернутися до ядерної угоди 2015 року

Зі свого боку, Іран обіцяє скасувати всі заходи, які він вжив після відмови Трампа від ядерної угоди.

Іран закликав нового президента США Джо Байдена повернутися до ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.

Про це повідомляє Reuters.

Байден, який вступив на посаду 20 січня, "може почати зі зняття всіх санкцій, введених з моменту вступу Трампа на посаду, і прагнути знову відновити і дотримуватися ядерної угоди 2015 року, не змінюючи її кропітких переговорів. Зі свого боку, Іран скасує всі заходи, які він вжив після відмови Трампа від ядерної угоди", - заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф у п'ятницю, додавши, що "ініціатива покладається на Вашингтон".

Заріф також заявив, що Іран окремо від ядерних питань готовий обговорювати проблеми на Близькому Сході.

За попередника Байдена Дональда Трампа, Вашингтон відмовився від угоди, спрямованої на зупинку ядерної програми Ірану, та посилив санкції, намагаючись змусити Тегеран взяти участь у переговорах щодо більш широкої угоди, яка також стосувалася його програми балістичних ракет.

В Ірані 4 січня почали процес збагачення урану до 20% на підземному ядерному об'єкті у Фордо.