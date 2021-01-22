Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Youtube заблокував популярний український канал після критичного відео про "1+1" (оновлено)
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
ГоловнаСвіт

ОАЕ закупили у США винищувачі та ударні дрони на 23 мільярди доларів

Угоду підписали в останній робочий день Трампа на посаді президента США. Адміністрація Байдена може її переглянути.

ОАЕ закупили у США винищувачі та ударні дрони на 23 мільярди доларів
истребителя пятого поколения F-35 А "Lightning II"
Фото: gorod.lv

Об'єднані Арабські Емірати підписали угоди зі Сполученими Штатами на придбання літаків F-35, бойових дронів і іншого оборонного обладнання в рамках угоди на суму 23 мільярди доларів США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на посольство ОАЕ в Вашингтоні.

У посольстві заявили, що контракти передбачають передачу до 50 винищувачів F-35A на суму 10,4 млрд доларів та 18 безпілотників MQ-9B на суму 2,97 млрд доларів і різні види зброї на суму 10 млрд доларів.

Остаточна дата передачі літаків F-35 не повідомляється, але люди, знайомі з цим питанням, повідомили Reuters, що попередньо йдеться про 2027 рік.

За інформацією агентства, угода була формалізована в останній робочий день президента Дональда Трампа. Однак тепер її можуть переглянути, оскільки раніше таки сигнали надходили з адміністрації Байдена.

У грудні Сенат США відхилив спроби заблокувати угоду, яка, за словами опонентів, була проведена в поспіху, без достатніх гарантій того, що обладнання не потрапить до чужих рук і не викличе нестабільність на Близькому Сході.

У четвер ОАЕ заявили, що сподіваються на співпрацю з адміністрацією президента Джо Байдена.

Нагадаємо, 20 січня кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив твердий намір адміністрації Байдена забезпечити надання Україні летальної зброї.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також