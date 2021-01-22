ОАЕ закупили у США винищувачі та ударні дрони на 23 мільярди доларів

Угоду підписали в останній робочий день Трампа на посаді президента США. Адміністрація Байдена може її переглянути.

Об'єднані Арабські Емірати підписали угоди зі Сполученими Штатами на придбання літаків F-35, бойових дронів і іншого оборонного обладнання в рамках угоди на суму 23 мільярди доларів США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на посольство ОАЕ в Вашингтоні.

У посольстві заявили, що контракти передбачають передачу до 50 винищувачів F-35A на суму 10,4 млрд доларів та 18 безпілотників MQ-9B на суму 2,97 млрд доларів і різні види зброї на суму 10 млрд доларів.

Остаточна дата передачі літаків F-35 не повідомляється, але люди, знайомі з цим питанням, повідомили Reuters, що попередньо йдеться про 2027 рік.

За інформацією агентства, угода була формалізована в останній робочий день президента Дональда Трампа. Однак тепер її можуть переглянути, оскільки раніше таки сигнали надходили з адміністрації Байдена.

У грудні Сенат США відхилив спроби заблокувати угоду, яка, за словами опонентів, була проведена в поспіху, без достатніх гарантій того, що обладнання не потрапить до чужих рук і не викличе нестабільність на Близькому Сході.

У четвер ОАЕ заявили, що сподіваються на співпрацю з адміністрацією президента Джо Байдена.

Нагадаємо, 20 січня кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтвердив твердий намір адміністрації Байдена забезпечити надання Україні летальної зброї.