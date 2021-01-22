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В Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом та ножем

Зброю вилучено та направлено на експертизу.

В Києві в урядовому кварталі затримали чоловіка з пістолетом та ножем
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В урядовому кварталі Києва правоохоронці затримали чоловіка зі зброєю.

Про це повідомила столична поліція.

"Під час несення служби по охороні громадського порядку співробітники полку поліції особливого призначення № 2 помітили автомобіль «Шкода», який заїхав на охоронювану територію. Працівники поліції вирішили перевірити транспортний засіб, водієм якого виявився 48-річний уродженець Миколаївської області. Під час перевірки чоловік зізнався правоохоронцям про наявність в автівці зброї, проте дозвільні документи на неї він не пред’явив. На місце події виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

У салоні автівки правоохоронці виявили предмет схожий на бойовий пістолет та набої до нього, а також ніж.

Небезпечні предмети вилучили і направили на експертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі правоохоронці з’ясовують походження вилучених у нього предметів.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, у вересні минулого року в урядовому кварталі правоохоронці затримали чоловіка із гранатою.

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