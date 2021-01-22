Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

На Черкащині правоохоронці затримали помічника судді за підозрою у зловживанні впливом.

Про це повідомляється на сайті обласної прокуратури.

У п’ятницю, 22 січня, ...викрито помічника судді Тальнівського району Черкаської області під час одержання неправомірної вигоди в сумі 10 тис. гривень і 200 доларів США, які він вимагав і отримав від громадянина за вплив на прийняття на користь останнього рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме - суддею Тальнівського районного суду", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зараз вживаються заходи щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК.

У кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії.

Фото: chk.gp.gov.ua

Фото: chk.gp.gov.ua

Нагадаємо, у жовтні минулого року голову Харківського окружного адмінсуду, яка попалася на передачі хабара, відсторонили від правосуддя.