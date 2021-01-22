У суботу в Києві без опадів, до +4

Вдень у неділю майже у всій Україні невеликий дощ, у Карпатах - сильний, з мокрим снігом.

У суботу, 23 січня, у більшості областей України без опадів, лише у Карпатах та на Закарпатті вночі пройде невеликий дощ із мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, у центральних і східних областях місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 1-6° тепла, у західних і південних областях 7-12°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 23 січня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 9 градусів тепла у 1899 році, а найнижча - на позначці 26,0 градусів морозу у 1942 році.

У неділю, 24 січня, вночі у всій Україні, крім Закарпаття, без суттєвих опадів, а вдень майже у всій Україні, крім сходу, пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Карпатах очікується значний дощ і мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у ніч на неділю без опадів, удень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.