Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден зробив символічні перестановки в Овальному кабінеті
Байден зробив символічні перестановки в Овальному кабінеті
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

Житель Доманівки відрізав батькові ніс, губи та пеніс і поранив трьох поліцейських під час затримання

Чоловіка затримали КОРДівці.

Працівники поліції затримали 36-літнього жителя селища Доманівка (Миколаївська область), який 20 січня ножем відрізав своєму батьку ніс, губи та статевий орган, а потім почав стріляти у працівників поліції, коли його приїхали затримувати.

Чоловік, одягнути у військову форму і бронежилет, встиг поранити трьох правоохоронців, повідомила пресслужба поліції.

Для затримання на місце події прибули спецпризначенці КОРДу та роти поліції особливого призначення, фахівці вибухотехнічної служби, керівництво Вознесенського районного управління поліції та місцевого відділення. Операція проходила в присутності  начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергія Шайхета та його заступників Сергія Прудченко і Руслана Усманова.

В будинку знайшли розтяжки, які приводились у дію за допомогою радіозв’язку. Станція керування для спрацювання вибухівки була при ньому. Також в будинку виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, набої, вибухові пристрої.

Чоловіка затримали. Його дії кваліфіковані за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкції статтей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також