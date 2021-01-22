Житель Доманівки відрізав батькові ніс, губи та пеніс і поранив трьох поліцейських під час затримання

Працівники поліції затримали 36-літнього жителя селища Доманівка (Миколаївська область), який 20 січня ножем відрізав своєму батьку ніс, губи та статевий орган, а потім почав стріляти у працівників поліції, коли його приїхали затримувати.

Чоловік, одягнути у військову форму і бронежилет, встиг поранити трьох правоохоронців, повідомила пресслужба поліції.

Для затримання на місце події прибули спецпризначенці КОРДу та роти поліції особливого призначення, фахівці вибухотехнічної служби, керівництво Вознесенського районного управління поліції та місцевого відділення. Операція проходила в присутності начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергія Шайхета та його заступників Сергія Прудченко і Руслана Усманова.

В будинку знайшли розтяжки, які приводились у дію за допомогою радіозв’язку. Станція керування для спрацювання вибухівки була при ньому. Також в будинку виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, набої, вибухові пристрої.

Чоловіка затримали. Його дії кваліфіковані за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкції статтей передбачають покарання аж до довічного ув’язнення.