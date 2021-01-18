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На Миколаївщині поліція затримала 11 учасників "кримінальної сходки" у кафе

Власника закладу оштрафували за порушення карантинних норм.

На Миколаївщині поліція затримала 11 учасників "кримінальної сходки" у кафе
Фото: mvs.gov.ua

У місті Первомайськ на Миколаївщині поліція затримала 11 осіб, які прибули на "кримінальну сходку" в місцеве кафе для вирішення питання розподілу "сфер впливу".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"17 січня дві групи озброєних чоловіків на автомобілях BMW та Mercedes-Benz Vito прибули у місцеве кафе Первомайська на так звану «сходку». В авто знаходилися мешканці Южноукраїнська та Первомайська віком від 21-го до 57-ми років, які мали вирішувати питання розподілу сфер впливу у кримінальному середовищі", - йдеться у повідомленні.

Затриманих доставили до відділку поліції для перевірки на можливу причетність до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Під час огляду їхніх автівок правоохоронці вилучили чотири пістолети, ножі, рушницю 16 калібру у зарядженому стані та патрони до неї, а також більше 100 набоїв різного калібру. Мікроавтобус та легковик зловмисників поміщені на штрафмайданчик поліції для вирішення питання щодо накладення на них арешту. Зброю та боєприпаси поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Фото: mvs.gov.ua

На власника кафе, який в період локдауну дозволив вказаним особам збиратись у його кафе, склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину), що тягне за собою накладення штрафу від двох до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: mvs.gov.ua

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у 2020-му СБУ знешкодила 81 організоване злочинне угруповання та викрила 536 корупційних злочинів.

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