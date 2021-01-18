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Замість "червоних" дипломів виші можуть видавати додатки з відзнаками, - МОН

Вимоги до присудження відзнаки виші також визначатимуть самостійно.

Замість "червоних" дипломів виші можуть видавати додатки з відзнаками, - МОН
Фото: bazarok.com.ua

Заклади вищої освіти можуть вказувати інформацію про особливі досягнення випускників у додатку до диплома, а також самі встановлювати вимоги до присудження відзнаки.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"Інформацію про особливі досягнення випускника заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі «Додаткова інформація». Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно", - йдеться у повідомленні.

У МОН нагадали, що законом "Про вищу освіту" встановлено такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями: диплом молодшого бакалавра; диплом бакалавра; диплом магістра; диплом доктора філософії/доктора мистецтва; диплом доктора наук.

Перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту,  затверджено постановою Кабміну "Про документи про вищу освіту (наукові ступені)".

Раніше МОН поінформувало про затвердження форм документів про вищу освіту, після чого у ЗМІ поширилася інформація про те, що відтепер не буде "червоних" дипломів.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Міністерство освіти продовжило термін зарахування іноземців у вищі навчальні заклади через карантин, також майже усім іноземним студентам дозволено проходити навчання дистанційно.

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