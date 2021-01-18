Авіакомпанія МАУ підготувала літаки для перевезення вакцин проти ковіду

Авіаперевізник також висловив готовність транспортувати препарати по всьому світові.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила про готовність до перевезення вакцин проти коронавірусу та підготувала для цього літаки.

Про це повідомила пресслужба МАУ.

"У всьому світі на початку 2021 року почалася активна стадія вакцинації населення, яка буде мати тенденцію до збільшення протягом всього поточного року. З метою забезпечення доставки вакцин авіакомпанія МАУ підготувала літаки типу Boeing 737 і Boeing 767 для перевезення вакцини в якості вантажу" , - йдеться у повідомленні.

Авіаперевізник також висловив свою готовність транспортувати вакцину не тільки в Україні, але і по всьому світові.

При цьому зазначається, що транспортування вакцини литаком через особливості дотримання необхідних температурних режимів є найбільш швидким і надійним способом доставки. У МАУ також додали, що з початку дії карантину авіакомпанія перевезла 870 тонн вантажів медичного призначення.

Нагадаємо, станом на 16 січня вакцинація від COVID-19 стартувала вже у 46 країнах.

Україна розраховує приєднатися до них у лютому, коли надійдуть перші партії вакцини в рамках ініціативи COVAX. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer. В цілому в рамках COVAX Україна може отримати 8-16 мільйонів доз вакцини (не обов'язково Pfizer).

Окремо Україна купила 1,9 млн доз китайської вакцини-кандидата від компанії Sinovac. Українська компанія "Лекхім" планує налагодити виробництво цієї вакцини у 2022 році. Але умовою для постачання цієї вакцини є її ефективність не нижче 70%.

Результати третього етапу клінічного випробування вакцини Coronavac демонструють ефективність 65,3%, порівняно з 91,25% під час аналогічного випробування в Туреччині, та 78% – у Бразилії. Висновок третьої фази клінічних досліджень від Sinovac очікуються найближчим часом. Якщо вона буде недостатньо ефективною, Україна отримає назад сплачені кошти.

Поки що препарат від Sinovac дозволили до використання в Бразилії.