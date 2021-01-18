Чоловіка затримали в Рівному у вересні 2020 року.

Фото: СБУ

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду справу стосовно агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об'єктів критичної інфраструктури Рівненської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловіка затримали в Рівному у вересні 2020 року.

“За даними слідства, у травні 2020 року представник ФСБ РФ, використовуючи канали зв’язку, залучив до конфіденційного співробітництва мешканця Одещини. За завданням іноземної спецслужби він збирав і передавав інформацію про один з військових об’єктів Збройних Сил України, дислокованих на території регіону. Також за завданням і грошову винагороду від куратора фігурант намагався вчинити диверсію на об’єкті Рівнеоблводоканал, під час якої був затриманий контррозвідниками СБУ”, - йдеться у повідомленні.

Чоловіку пред’явлені звинувачення за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 15, ст. 113 (замах на диверсію) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві поліцейського, який вимагав 10 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження.