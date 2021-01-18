СБУ викликала Ярославського на допит у справі "Мотор Січі"

Служба безпеки України викликала бізнесмена Олександра Ярославського на допит як свідка у справі про зміну власників вертолітного заводу "Мотор Січ".

Про це повідомила пресслужба DCH.

"В суботу, 16 січня 2021 р., секретаріатом DCH були отримані електронні листи за підписом начальника 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ, якими Головне слідче управління запрошує мене 19 січня 2021 р., а також 20 січня 2021 р., 21 січня 2021 р. та 22 січня 2021 р. з'явитися на допит як свідка... Як свідомий громадянин прибуду на зазначену адресу в перший із перерахованих днів – а саме 19 січня 2021 року", - повідомив Ярославський.

Кримінальне провадження №2201700000000272, в рамках якого будуть допитувати Ярославського, відкрите за ст.14 (готування до злочину), ст.111 (державна зрада) і ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу.

Він розцінює цю справу як "залякування бізнесу та тиск на інвесторів".

Нагадаємо, що власник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв у 2016 році продав завод інвесторам з Китаю, але угода досі не завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

Партнер китайців Олександр Ярославський в кінці 2020 року попередив, що вони налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд доларів.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським