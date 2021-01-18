Кабмін відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ

За інформацією LB, внесення такої норми в документ підтримував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, але проти виступав в.о міністра енергетики Юрій Вітренко.

Кабінет міністрів України не вніс підприємства теплокомуненерго до постанови про введення граничної ціни газу, прийнятої на засіданні 18 січня.

Про це LB.ua повідомило джерело, знайоме із затвердженою версією відповідної постанови.

"Зміна по ПСО, яким дія ціни 6,99 грн/куб поширюється і на ТКЕ, не увійшла до фінального документа", - сказав співрозмовник.

Газ ТКЕ за спецзобов’язаннями до травня продає НАК "Нафтогаз України". У лютому його ціна зросте і буде явно вище 6,99 грн за м куб. (остаточна ціна буде відома 22 січня).

Підвищення ціни газу для ТКЕ може призвести до зростання тарифів на тепло і гарячу воду - про це йдеться в статті LB.ua "Нова ціна газу - плюси, мінуси і ризик для транзиту".

За інформацією LB, внесення такої норми в документ підтримував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, але проти виступав в.о міністра енергетики Юрій Вітренко.

Як повідомляли, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Також знизять абонплату за газ. Рішення про зниження абонплати Кабмін очікує від НКРЕКП.

Раніше повідомлялося, що знижені тарифи на газ мають запрацювати з 1 лютого.

Передбачалося, що гранична ціна діятиме для постачальників газу побутовим споживачам та постачальників "останньої надії". Саме така вартість була запропонована урядом як мінімальна на українській біржі, яка була в січні. Деякі облгази використовували монопольне становище на ринку та продавали один кубометр за 10 гривень.

Уряд зобов'язав всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках.