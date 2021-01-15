Дефіцит Пенсійного фонду у 2020 році склав 13,2 млрд гривень

Доходи минулого року були на 7% більші порівняно з 2019 роком і становили 466,1 млрд грн.

Пенсійний фонд завершив 2020 рік із дефіцитом 13,2 млрд гривень. При цьому дофінансування дохідної частини за рахунок коштів держбюджету становило 184,5 млрд грн, що на 4,5% менше порівняно з показником 2019 року, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними на сайті ПФ, власні надходження Фонду в 2020 році зросли на 16,5% - до 281,6 млрд грн, що становило 60,4% доходів. Загалом доходи минулого року були на 7% більші порівняно з 2019 роком і становили 466,1 млрд грн.

При цьому, свідчить статистика ПФ, надходження від Єдиного соціального внеску становили 254,5 млрд грн, що на 19,7 млрд грн менше за заплановані.

Як зазначається, видатки Фонду в 2020 році становили 479,3 млрд грн.

2019 рік Пенсійний фонд завершив із дефіцитом 1,1 млрд грн: доходи Фонду становили 434,8 млрд грн (зокрема 193,1 млрд грн із держбюджету), видатки - 435,9 млрд грн.