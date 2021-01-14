Шмигаль: Уряд провів конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ

За словами прем'єра, необхідно "знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому".

Уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом щодо тарифів на газ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ. Позиція нашого Уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, необхідно "знайти компроміс, що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому".

Нагадаємо, раніше джерела з фракції "Слуга народу", які були присутні на онлайн зустрічі з урядовцями, повідомили, що Уряд планує знизити ціну на газ до 6,99 гривень за кубометр. При цьому, голова Уряду зазначив, що плани щодо зниження ціни на газ викликали "здивування та несподіванку у МВФ".

Учора, 13 січня, у Верховній Раді відбулася закрита нарада щодо тарифів за участю керівництва Уряду і НАК "Нафтогаз".

LB.ua вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді прем'єра з представниками Міненерго, "Нафтогазу" і Офісу президента 11 січня. Виходячи з документа, планується встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.

Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів пропонує ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що в МВФ занепокоєні "ручним керуванням" цінами на газ для населення в Україні.