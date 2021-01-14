Пропозиція Кабміну знизити ціну на газ до 6,99 грн "спричинила проблеми в комунікації з МВФ", - джерела

Це вже "спричинило проблеми в комунікації з МВФ", але вони продовжують працювати.

Кабінет міністрів планує знизити ціну на газ для населення до 6,99 грн за кубометр. Про це LB.ua повідомили джерела з фракції "Слуга народу" з другої онлайн зустрічі з урядовцями щодо зниження ціни на газ, яка розпочалася сьогодні о 17:50.

В онлайн-нараді без преси, окрім депутатів, взяли також участь: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в.о міністра енергетики Юрій Вітренко, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська та голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Першим на конференції доповідав в.о міненергетики. За словами джерел, він озвучив план Уряду щодо зниження ціни на газ для населення.

"Рішення готується просте. Це обмеження ціни на газ по 6,99 грн (за кубометр) вже з лютого... Це збільшення суттєве, на третину, навіть нижче за 7,22 - ціни «Нафтогазу». Рішення буде діяти до кінця опалювального сезону", - переповів слова Вітренка один з депутатів "Слуги народу".

Прем'єр Шмигаль подякував депутатам за спільну роботу та наради останніми днями, які тривали "іноді по п'ять годин".

Голова Уряду зазначив, що плани щодо зниження ціни на газ викликали "здивування та несподіванку у МВФ".

"На жаль, це спричинило проблеми в комунікації з МВФ... Але вони продовжують працювати. Кабмін вважає, що це ринковий механізм (державне регулювання ціни на газ, - ред.). Але ми маємо захистити державу та людей. Ми будемо і далі діяти в руслі ринку. Уряд від цього не відмовляється", - зазначив ще один депутат, який брав участь в нараді.

Нагадаємо, учора, 13 січня, у Верховній Раді відбулася закрита нарада щодо тарифів за участю керівництва Уряду і НАК "Нафтогаз".

Раніше LB.ua вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді прем'єра з представниками Міненерго, "Нафтогазу" і Офісу президента 11 січня. Виходячи з документа, планується встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.

Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів пропонує ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що в МВФ занепокоєні "ручним керуванням" цінами на газ для населення в Україні