Кабмін введе держрегулювання ціни на газ до кінця карантину чи опалювального сезону

Кабінет міністрів пропонує ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону. Орієнтовно це зпрацює з лютого.

Пропонована ціна - 6,99 грн за метр кубічний. Це найнижча ціна на українській біржі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Деякі облгази сьогодні продають газ по 10 і вище гривень. Тож це суттєве зменшення на 30% для українців. Якщо нічого не робити, то наступного місяця може зрости до 12 гривень", - зазначив він.

Шмигаль дав доручення Міністерству енергетики, Мінекономіки та Міністерству юстиції невідкладно підготувати проєкт постанови про запровадження держрегулювання ціни на газ до кінця карантину.

У пресслужбі Офісу президента додали, що це рішення не означає відходу від ринкового регулювання на газ, що є однією з умов МВФ.

"Тобто з першого лютого всі споживачі України будуть сплачувати суттєво менше за природний газ. Можу сказати, що, за нашими даними, середня ціна на газ в Україні в січні була вище, ніж 9600 гривень. Відповідно, ціна буде знижена в середньому для населення України до 6999 гривень", – повідомив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Зазначається також, що ініціюватиметься зниження вартості розподілу газу (абонплати).

Нагадаємо, що "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Учора стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Учора на нараді обговорювали регулювання цін на газ. LB.ua вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді прем'єра з представниками Міненерго, Нафтогазу і Офісу президента 11 січня.

Виходячи з документа, планується встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.