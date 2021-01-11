Шмигаль розповів про два підходи, які дозволять "суттєво знизити тарифи на газ для населення"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про результати наради в Офісі президента з питання тарифів.

За словами глави уряду, "було напрацьовано два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення".

Перший підхід - це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», - це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

Також за результатами наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. Шмигаль повідомив, що НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу.

Він наголосив, що важливою політикою уряду залишається підтримка найбільш незахищених верств населення шляхом субсидій для оплати комунальних послуг.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський пов'язав зростання ринкової ціни на газ з погодними умовами та "причинами, які склалися в Європі. Глава держави заявив, що влада не може "дозволити зростання ціни для наших громадян".

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Сьогодні стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

Ринок газу для населення в Україні діє з серпня 2020 року. Його запуск був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Сьогодні стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.

З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу.