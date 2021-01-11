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Акції Twitter впали після блокування акаунту Трампа (оновлено)

Акції компанії впали на 8%.

Акції Twitter впали після блокування акаунту Трампа (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Акції Twitter, що котируються в Німеччині, впали на 8% після того, як компанія заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок вранці акції соціальної мережі, що котируються в США, також впали на 8%.

У Twitter заявили, що заборона облікового запису Трампа пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму Капітолію.

Оновлено. 14:39. Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон висловив своє здивування блокуванням акаунту Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".

"Те, що генеральний директор може відключити рупор президента США без будь-якої іншої форми контролю та протидії, дивує. Це не лише підтвердження потужності цих платформ, але також демонструє слабкі місця в організації нашого суспільства в цифровому просторі", - заявив Бретон.

За його словами, необхідно встановити правила поводження у цифровому просторі з чіткими зобов’язаннями кожної зі сторін і запобіжниками.

Також єврокомісар порівняв видалення аканту Трампа з терактами 11 вересня 2011 року.

"Подібно до того, як 11 вересня ознаменувався зміною парадигми для Сполучених Штатів, якщо не для всього світу, то, коли мова зайде про цифрові платформи в нашій демократії, такою датою буде 8 січня 2021 року", – заявив Бретон.

Нагадаємо, 9 січня Twitter назавжди заблокував обліковий запис Трампа з огляду на "ризик подальшого розпалювання насильства" після штурму Капітолію, у результаті якого загинуло 5 людей.

Раніше Twitter заблокував сторінку Трампа на 12 годин – після закликів до акції протесту під будівлею Конгресу США, так само як Facebok і Instagram.

У відповідь Трамп звинуватив соцмережу у "блокуванні свободи слова" та у "координації" його блокування з "демократами і радикальними лівими". 

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