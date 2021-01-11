Місія МВФ щодо перегляду програми stand-by для України відновила роботу

Місія Міжнародного валютного фонду з першого перегляду програми stand-by для України відновила роботу.

Про відновлення повідомило представництво МВФ, пише "Інтерфакс-Україна".

"Місія сьогодні відновлює свою роботу зустрічами з представниками влади", – йдеться у відповіді МВФ на запит.

Місія проводить дистанційні обговорення з владою України щодо економічних подій, заходів та реформ, необхідних для завершення першого перегляду.

Попереднього разу місія в онлайн-режимі працювала у грудні. За результатами роботи місії очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

Кредит stand-by надається для узгоджених з МВФ цілей країнам-членам Фонду. Банк резервує певну суму, а клієнт використовує її частково чи повністю. Така угода передбачає гарантію для країни-отримувача, що вона зможе автоматично отримувати валюту до суми кредитної угоди в будь-який час до завершення термінів угоди та за виконання її умов.

Улітку МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) з негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу. Нова програма повинна допомогти Україні впоратися з проблемами, які викликала епідемія коронавірусу. Гроші повинні забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку, зберігаючи при цьому досягнення в основних структурних реформах. Це має гарантувати Україні повернення зростання економіки, коли криза мине.

У Фонді вимагають від України полегшення економічних наслідків кризи, зокрема підтримкою домогосподарств і підприємств; забезпечення постійної незалежності Нацбанку та гнучкого обмінного курсу; забезпечення фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за банківськими рішеннями; просування боротьби з корупцією для збереження й посилення останніх досягнень.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року – із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня і 1 грудня минулого і 15 травня і 15 жовтня – цього.

Передбачалося, що віртуальна місія першого перегляду програми буде працювати 13-23 липня 2020, проте цей план був порушений.

До програми МВФ також прив'язане інше міжнародне фінансування України. Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку і 600 млн євро від ЄС.30 грудня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що від Міжнародного валютного фонду у 2020 мало б надійти два транші по $700 млн, однак вони перенесені на наступний рік. Таким чином у 2020 Україна отримала тільки один транш.

У вересні представник МВФ не зміг назвати можливу дату місії для першого перегляду програми stand-by і виділення другого траншу.

18 листопада Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.