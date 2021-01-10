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Ryanair до весни призупиняє 70% рейсів із Києва

До весни авіакомпанія виконуватиме без перерви з аеропорту "Бориспіль" лише три рейси з 30.

Ryanair до весни призупиняє 70% рейсів із Києва
Фото: atr.ua

Лоукост Ryanair до кінця березня призупинить польоти на 70% маршрутів з Києва.

Про це повідомляє Avianews.

До весни авіакомпанія виконуватиме без перерви лише три рейси з 30 з аеропорту "Бориспіль" - до Відня, Берліна і Валенсії.

З лютого лоукост планує відновити рейси до Пафоса, Кракова, Познані, Мадрида, Лондона і Манчестера.

На кінець березня маршрутна мережа Ryanair з Києва включатиме 26 пунктів. 

Також авіакомпанія скорочує кількість рейсів на регіональних напрямках. Зокрема, до літнього сезону лоукост взагалі не літатиме з Харкова і Херсона. У Львові в авіакомпанії залишився лише один постійний маршрут - до Лондона, а рейси в Болонью вона відновить з 1 лютого.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го стало відомо, що Ryanair втратив понад 400 млн євро через пандемію. За словами гендиректора компанії Майкла О’Лірі, загалом за перше півріччя компанія зазнала збитків на суму у 411 млн євро через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу.

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