Ryanair втратив понад 400 млн євро через пандемію

За другий квартал минулого року компанія зафіксувала рекордний прибуток у 910 млн євро.

Найбільший лоукостер Європи, ірландська авіакомпанія Ryanair зафіксувала 226 мільйонів євро чистих збитків за другий квартал фінансового року. Збитки компанії за перше півріччя становлять понад 400 млн євро.

З липня по вересень минулого року Ryanair зафіксував прибуток у розмірі 910 мільйонів євро, повідомляє агентство dpa.

За словами гендиректора компанії Майкла О’Лірі, загалом за перше півріччя компанія зазнала збитків на суму у 411 млн євро через різке падіння пасажиропотоку на тлі пандемії коронавірусу.

О’Лірі також вважає, що цьогоріч лише 38 млн пасажирів скористаються послугами ірландського лоукостера, проте додав, що нині дуже важко дати чіткий прогноз через непередбачуваність ситуації на тлі пандемії та заходів, які уряди вживають для боротьби з коронавірусом.

Раніше компанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила про скорочення штату і припинення роботи представництв у п’яти країнах Європи.