Нападники увірвалися до аудиторії зі студентами та почали стріляти.

Фото: Ahmad Mukhtar

Внаслідок стрілянини в університеті Кабула, Афганістан, загинуло щонайменше 20 людей, понад 40 - отримали поранення.

Про це повідомляє AlJazeera.

Фото: twitter/TOLOnews

В будівлі університету було заплановано відкриття іранської книжкової виставки, яку мали відвідати кілька високопоставлених урядовців, в тому числі посол Ірану Бахадор Амініан та аташе з питань культури Мохтаба Норузі.

Перед відкриттям виставки на територію університету увірвалися троє нападників зі зброєю.

За даними ToloNews, внаслідок стрілянини загинули щонайменше 20 осіб, ще 40 були поранені. Нападники увірвалися до аудиторії зі студентами та почали стріляти.

Фото: twitter/Kashmir News

Фото: twitter/Kashmir News

Фото: twitter/Kashmir News

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

ЗМІ також повідомляють, що на місці події також пролунав вибух. Спецслужби на місці події проводять операцію зі знешкодження нападників. Організатори стрілянини поки невідомі. Радикальний рух "Талібан" заперечує свою причетність до події.

Це вже другий напад на навчальні заклади в Афганістані за останні кілька днів. Внаслідок вибуху, який здійснив терорист-смертник поряд із навчальним центром, загинули понад десять людей.

Нагадаємо, у січні 2019 щонайменше чотири людини загинули, понад 90 поранені в результаті вибуху автомобіля в столиці Афганістану Кабулі. Серед постраждалих було 23 дитини.