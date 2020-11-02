Усик завоював свій перший чемпіонський пояс у суперважкій вазі
Усик завоював свій перший чемпіонський пояс у суперважкій вазі
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
На Львівщині помер переобраний голова територіальної громади
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
У канадському Квебеку чоловік напав на людей біля парламенту, є загиблі й поранені
У канадському Квебеку чоловік напав на людей біля парламенту, є загиблі й поранені
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
ГоловнаСвіт

Глава ВООЗ пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Тедрос Гебреєсус нагадав, що дуже важливо дотримуватися рекомендацій з охорони здоров'я.

Глава ВООЗ пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19
Тедрос Гебреєсус
Фото: twitter.com/WHO

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакті з хворим на COVID-19.

Про це він повідомив у Twitter.

"З'ясувалося, що я контактував з людиною, тест якого дав позитивний результат на COVID-19. Я відчуваю себе добре, у мене немає симптомів, але я буду на самоізоляції найближчі кілька днів, відповідно до протоколів ВООЗ, і буду працювати з дому", - написав Гебреєсус.

Він також додав, що дуже важливо, щоб всі дотримувалися рекомендацій з охорони здоров'я.

"Саме так ми розірвемо ланцюжок поширення COVID-19, придушимо вірус і захистимо системи охорони здоров'я", - зазначив глава ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти заявляють, що на початку наступного року будуть дані про третю фазу випробувань вакцин.

Раніше голова ВООЗ закликав не політизувати пандемію ковіду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також