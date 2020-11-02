Глава ВООЗ пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Тедрос Гебреєсус нагадав, що дуже важливо дотримуватися рекомендацій з охорони здоров'я.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус пішов на самоізоляцію після того, як стало відомо про його контакті з хворим на COVID-19.

Про це він повідомив у Twitter.

"З'ясувалося, що я контактував з людиною, тест якого дав позитивний результат на COVID-19. Я відчуваю себе добре, у мене немає симптомів, але я буду на самоізоляції найближчі кілька днів, відповідно до протоколів ВООЗ, і буду працювати з дому", - написав Гебреєсус.

Він також додав, що дуже важливо, щоб всі дотримувалися рекомендацій з охорони здоров'я.

"Саме так ми розірвемо ланцюжок поширення COVID-19, придушимо вірус і захистимо системи охорони здоров'я", - зазначив глава ВООЗ.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

Нагадаємо, ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти заявляють, що на початку наступного року будуть дані про третю фазу випробувань вакцин.

Раніше голова ВООЗ закликав не політизувати пандемію ковіду.