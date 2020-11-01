В МЗС розповіли, коли Україна отримає спільний авіапростір з ЄС

Щодо угоди про асоціацію, то угода буде рухатися лише вперед.

Угода про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС планується підписати в 2021 році.

Про це в інтерв’ю НВ розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щодо спільного авіаційного простору, то якщо не станеться ніяких форс-мажорів, то наступного року ми його підпишемо. Щодо угоди про асоціацію, то угода буде рухатися лише вперед", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що українські дипломати працюють над лібералізацією візового режиму з Великою Британією. Втім, повний безвіз із Британією, який Україна наразі має з ЄС, на сьогодні “не на порядку денному”.

Нагадаємо, перемовини щодо спільного авіаційного простору Україна та ЄС вели ще з 2007 року. У листопаді 2013 року Україна та ЄС попередньо підписали угоду про єдиний авіаційний простір, який дозволяє усім європейським авіакомпаніям виконувати прямі рейси в Україну з будь-якою точки Європи та навпаки. Також це передбачає зняття обмежень на кількість рейсів між Україною та країнами Євросоюзу.

У березні 2014 ЄС відклав підписання угоди про "відкрите небо" з Україною через незавершений Євросоюзом процес внутрішнього узгодження редакції визначення "територія" у контексті питання Гібралтару.

Обговорювалась можливість підписати угоду про спільний авіаційний простір між Україною і ЄС під час саміту Україна-ЄС. Втім за результатами зустрічі документ підписаний не був.