У канадському Квебеку чоловік напав на людей біля парламенту, є загиблі й поранені

20-річний нападник був озброєний мечем та одягнений у середньовічний одяг.

В історичному районі Старого Квебеку у Канаді зловмисник напав на людей з ножем. Двоє осіб загинули, а 5 отримали поранення.

Про це пише bbc.com.

Напад стався біля будівлі парламенту, чоловік був озброєний мечем та був одягнений у середньовічний одяг.

Після затримання 20-річного нападника госпіталізували.

Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK — ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020

Поліція порадила мешканцям залишатися вдома, поки триває розслідування.

Нагадаємо, у французькому Ліоні ввечері 30 жовтня невідомий напав на священника. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар.

Священнику надали допомогу на місці та госпіталізували. Пізніше повідомили, що поранений священник помер.

16 жовтня в передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його підчас переслідування.

29 жовтня в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль.

Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.

29 жовтня у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.