У канадському Квебеку чоловік напав на людей біля парламенту, є загиблі й поранені

В історичному районі Старого Квебеку у Канаді зловмисник напав на людей з ножем. Двоє осіб загинули, а 5 отримали поранення.
Про це пише bbc.com.
Напад стався біля будівлі парламенту, чоловік був озброєний мечем та був одягнений у середньовічний одяг.
Після затримання 20-річного нападника госпіталізували.
Le poste de commandement du @SPVQ_police est déployé devant l'hôtel du Parlement du Québec. pic.twitter.com/WEjxJeqquK— ICI Québec (@iciquebec) November 1, 2020
Поліція порадила мешканцям залишатися вдома, поки триває розслідування.
Нагадаємо, у французькому Ліоні ввечері 30 жовтня невідомий напав на священника. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар.
Священнику надали допомогу на місці та госпіталізували. Пізніше повідомили, що поранений священник помер.
16 жовтня в передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його підчас переслідування.
29 жовтня в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль.
Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.
29 жовтня у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.