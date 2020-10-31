Словаччина через національне тестування на ковід – у заторах та чергах

Люди проходять швидке тестування на антиген, результати якого видають у запечатаному конверті протягом 15-30 хвилин.

У Словаччині триває дводенне загальнонаціональне тестування населення на наявність коронавірусної хвороби.

Про це пише Європейська правда.

Місця для збору аналізів працюватимуть до 22:00.

У містах із самого ранку почали формуватись затори і черги охочих здати тест, декому довелося очікувати годинами.

Медикам допомагає армія.

Люди проходять швидке тестування на антиген, результати якого сповіщають у запечатаному конверті протягом 15-30 хвилин. Тести на антиген дають швидкі результати, але не вважаються настільки надійними, як ПЛР-тест.

Уряд хоче перевірити на COVID-19 всіх, хто старший ніж 10 років. Президентка Словаччини Зузана Чапутова вже заявила, що вважає цю ідею нездійсненною. Напередодні командам, що проводять тестування, не вистачало персоналу.

Якщо людина отримає позитивний результат тесту, вона повинна самоізолюватися на 10 днів. Той, хто відмовляється здати тест, теж повинен самоізолюватись, за порушення карантину загрожує штраф.

Людина з негативним результатом тесту звільняється від комендантської години, яка буде введена з понеділка.

Населення Словаччини складає близько 5,5 мільйонів осіб. Словаччина є першою країною такого розміру, яка проводить загальнонаціональне тестування.

Пілотні тестування перших чотирьох округів проходили минулими вихідними. Другий етап тестування заплановано на 7-8 листопада.

Нагадаємо, Уряд Словаччини продовжив дію карантинних обмежень на вільне пересування до 8 листопада, але громадяни з негативним тестом на коронавірус матимуть відносну свободу.

Раніше повідомляли, що в Китаї протестують усе 9-мільйонне місто, в якому виявили 12 випадків COVID-19.