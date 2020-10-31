У Збройних силах зафіксували 16-ту смерть від коронавірусу

Загалом за минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 159 нових випадків COVID-19.

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 159 нових випадків коронавірусу, у закладах охорони здоров’я перебуває 34 особи.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

Зафіксовано 16 летальний випадок, помер військовий з Києва.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 125 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

«Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом», – зазначено у повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 455 осіб.

Додамо, станом на 31 жовтня в Збройних Силах України на коронавірус захворіло 1639 осіб.

Всього за час пандемії одужало 4096 осіб.

Нагадаємо, вчора у Збройних Силах України зафіксували 189 нових випадків коронавірусу.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.